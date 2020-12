Überfüllte Krankenhäuser – Graubünden entscheidet am Montag über Skigebiete Die Bündner wollen abwarten, wie stark Unfallfahrer die Spitäler belasten. Das Insel-Spital Bern warnt bereits eindringlich. Fabienne Riklin , Pia Andrée Wertheimer

Hochbetrieb auf den Pisten bedeutet aber auch Hochbetrieb für die Retter. Foto: Ester Michel

Von St. Gallen über Zürich bis in die gesamte Innerschweiz: Wie in einem Dominospiel schloss in den letzten Tagen ein Kanton nach dem anderen seine Skigebiete. Übrig geblieben sind die Platzhirsche Graubünden, Bern und Wallis, wo die Pisten bis auf weiteres geöffnet bleiben.

Im Bündnerland will man am Montag einen Beschluss fassen. «Wir warten bewusst das Wochenende ab und prüfen dann anhand aktueller Zahlen in Bezug auf die Auslastung der Intensivstationen», sagt Daniel Camenisch von der Bündner Kommunikationsstelle Coronavirus. Dieses Test-Wochenende soll Aufschluss darüber geben, ob und wie stark verunfallte Patienten die Situation in den Spitälern verschärfen. «Entscheidend für uns ist, wie stark Ski- und Snowboardunfälle die Plätze auf den Intensivstationen zusätzlich belasten.» Denn für Notfälle seien aktuell genügend Betten vorhanden.