Schliesst St. Gallen die Skigebiete?

Der St. Galler Regierungspräsident Bruno Dammann stellt eine Schliessung der Skigebiete über die Feiertage in Aussicht. «Wenn sich die epidemologische Lage nicht bessert, werden wir am kommenden Dienstag keine Bewilligung geben können», sagte er in einer Medienkonferenz zur Lage im Kanton. Es müsste sich etwas Massives ändern, um dies zu tun. Davon sei jedoch nicht auszugehen. Die Lage sei ernst und die Massnahmen des Bundesrates zu wenig. «Wir haben einen R-Wert von über 1.» Es wäre vernünftig, wenn man das Skifahren in der ganzen Schweiz nicht erlauben würde, so Dammann. Als Grund führt er die Auslastung der Spitäler an. «Wenn wir St. Galler die Skigebiete nicht öffnen, müssen sich die Bündner das auch überlegen.»

Am Samstag findet eine Sitzung der Reigerung statt, in der sie über das weitere Corona-Vorgehen im Kanton entscheidet. «Es wird sicher relativ strenge Massnahmen geben», so Dammann. Auch eine Schliessung der Restaurants und Bars stehe zur Debatte.