Geduldige alte Männer – Grau-weisse Dominanz Wer hält ein zweieinhalbstündiges Podium über das institutionelle Rahmenauskommen aus? Wir haben uns beim Anlass von Metrobasel im Rathaus umgesehen. Leif Simonsen

Über ein Drittel der Gäste am Metrobasel-Podium war grauhaarig. Gemeinsam mit den Glatzköpfen und den Weisshaarigen stellten sie die deutliche Mehrheit. Foto: Dominik Plüss

Es kann einem hoffentlich nicht verübelt werden, wenn man während einer zweieinhalbstündigen Podiumsveranstaltung über die Zusammenarbeit der EU mit der Schweiz nach dem Abbruch der Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen dann und wann etwas Lust verspürt, abzuschweifen. Und Lust bekommt, über etwas anderes nachzudenken als über den hindernisfreien Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Zum Beispiel darüber, wer sich so eine Veranstaltung freiwillig antut an einem schönen Sommerabend. Das herauszufinden: unmöglich. Ich konnte ja während der Veranstaltung von Metrobasel nicht im Grossratssaal herumlaufen und die Leute nach Alter und Herkunft befragen. Stattdessen musste ich die Annäherung an den Durchschnittsmenschen dieser Veranstaltung statistisch vornehmen. Ich nahm Block und Stift und begann zu zählen.