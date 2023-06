Neues Buch «Im Zolli-Gehege» – Gratis in den Basler Zoo – zur BaZ-Buchvernissage Die «Basler Zeitung» hat sich intensiv mit dem Tierpark beschäftigt. Daraus ist ein Buch entstanden, das am Donnerstag vorgestellt wird. Marcel Rohr

Andrang vor der Tageskasse: Der Zoo Basel boomt. 2022 verzeichnete er einen Besucherrekord. Foto: Nicole Pont

Der Zoo Basel ist en vogue. Im Jahr 2022 verzeichnete er mit knapp 1,2 Millionen Besuchern einen Rekord. Besonders beliebt ist der Tierpark in den Sommermonaten. In den Morgenstunden ist es unter den riesigen Bäumen angenehm kühl und luftig.

Hinten Gitterstäben und Panzerglas spielt sich Faszinierendes ab. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Tier ist jeden Tag eine Herausforderung für alle. Was heisst artgerechte Haltung in der heutigen Zeit? Wie viel Natur muss bleiben, auch in Gefangenschaft?

Diese und viele weitere Fragen trieb im Sommer 2022 die BaZ-Redaktion um. Daraus entstand eine 18-teilige Sommerserie. Die Texte in der Zeitung und auf unserem Onlinekanal fanden grosse Resonanz. Die Serie zog sich schliesslich bis in den Oktober. Immer wieder stiessen die Redaktorinnen und Redaktoren auf neue Themen, denen sie nachgehen wollten. Warum sind Seelöwen Morgenmuffel? Was macht ein Orang-Utan mit einem Schraubenzieher im Gehege? Wie verhalten sich Biberratten?

Gratiseintritt ab 17 Uhr

Nun ist daraus ein Buch entstanden: «Im Zolli-Gehege – 18 aussergewöhnliche Einblicke» heisst das umfassende Werk, das unter dem Banner des Friedrich-Reinhardt-Verlages liebevoll konzipiert und gedruckt worden ist.

Zoo-Direktor Olivier Pagan (l.) wird am Donnerstag an der Buchvernissage ein Grusswort sprechen. Foto: Kostas Maros

Am Donnerstag ist nun Buchvernissage. Dabei zeigt sich der Zolli von seiner grosszügigen Seite: Ab 17 Uhr gewährt er allen Besucherinnen und Besuchern Gratiseintritt. Die kleine Zeremonie beginnt dann um 17.30 Uhr im Gamgoas, gleich neben dem Antilopenhaus, im hinteren Teil des Tierparks.

Der Zoo Basel mit Direktor Olivier Pagan an der Spitze, der Friedrich-Reinhardt-Verlag und die BaZ freuen sich auf eine grosse, neugierige Gästeschar.

