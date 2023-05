Körperfett, Kraft, Bluttest – Gratis-Gesundheits-Checks in der St.-Jakobs-Halle Am Freitag findet die Health-Expo statt. Besucher können dort nicht nur ihren Gesundheitszustand testen, sondern auch Kurzvorträge und Interviews von Professoren, Prominenten und Experten besuchen. Dina Sambar

Eine Blutdruckmessung ist einer von rund zehn verschiedenen kostenlosen Tests am Gesundheits-Tag in Basel. Symbolbild: Keystone

Haben Sie genug Muskeln oder zu viel Fett für Ihr Alter? Sind Sie sturzgefährdet? Deuten Ihre Blutzuckerwerte auf Diabetes hin? Gibt es bei Ihnen Hinweise auf eine psychische Erkrankung? Die Antworten auf diese und weitere Fragen bekommt man am Freitag kostenlos an der Health-Expo in der St.-Jakobs-Halle.

Doch nur mit diesen Testresultaten könnten die wenigsten etwas anfangen, sagt Lukas Zahner, emeritierter Professor der Universität Basel: «Viele Leute lassen sich testen, doch danach passiert nichts, weil sie niemanden haben, der sie begleitet. Ärzte haben dafür oft keine Zeit.»

Zahner ist dabei, eine Dienstleistung einzuführen, die genau diese Lücke füllen und Mediziner unterstützen soll. An der Universität Basel leitet er die Ausbildung zum Personal Health Coach. Der von ihm organisierte Check-up-Day an der Health-Expo soll deshalb über blosses Testen hinausgehen. «Wir wollen die Leute am Freitag nicht allein lassen. Alle Resultate werden direkt interpretiert. Für Besucher mit kritischen Resultaten, Ängsten oder Unsicherheiten sind Ärztinnen, Psychologen und Psychiater vor Ort», sagt Zahner.

Zusätzlich stehen den Getesteten 30 Personal Health Coaches seiner Firma Saluta Coach beratend zur Seite. Sie zeigen auf, wie die individuellen Testresultate in Zukunft besser werden können. «Wenn jemand in einem 5-Minuten-Gespräch vom Hausarzt erfährt, dass er abnehmen muss und mit einem Zettel mit Ernährungstipps nach Hause geschickt wird, sind die Erfolgschancen gering. Studien haben gezeigt, dass man Tests genauso gut bleiben lassen kann, wenn es danach kein Interventionsangebot gibt», sagt Zahner. So sei das neue Berufsfeld der Personal Health Coaches entstanden, das mittlerweile von 16 Krankenversicherungen unterstützt werde.

Personal Health Coaches begleiten ihre Klienten bei gesundheitsrelevanten Verhaltensänderungen in den Bereichen Bewegung, Sport, Ernährung und Stressregulation: «Unsere Vision ist, dass der Hausarzt ein Rezept für einen Personal Health Coach schreiben kann, damit dieser seine Patienten beispielsweise bei der Bekämpfung von Diabetes Typ 2 unterstützt. Bewegung wirkt in diesem Fall wie ein Medikament – sogar noch besser», so Zahner. Die Hälfte aller nicht übertragbaren Krankheiten sei vermeidbar, wenn die Leute ihren Lebensstil anpassen würden.

Die Health-Expo wird mit einer Ansprache des Basler Gesundheitsdirektors Lukas Engelberger eröffnet und hat laut Zahner zum Ziel, jene Leute zu unterstützen, die Eigenverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen.

Die Check-up-Zone ist nur ein Teil des Gesundheits-Tages in der St.-Jakobs-Halle. Über den Tag verteilt, halten Professoren, Ärzte, Prominente und Experten 15 Kurz-Vorträge und geben Interviews (siehe Box). Rund 50 verschiedene Anbieter präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit, Medizin, Therapien, Fitness und Ernährung. Dank ihren Standmieten ist der Eintritt des gesamten Gesundheits-Tages, der von 10 Uhr bis 20 Uhr dauert, gratis.

Das Programm des Gesundheitskongresses Infos einblenden 10.15 Uhr: «Verheizen wir heute unser Pflegepersonal der Zukunft?» mit Yannick Blättler (CEO Neoviso) und Philipp Schoch (Politiker & Leiter der Notfallpflege im Kantonsspital BL)

10.45 Uhr: «Psychische Gesundheit – Gradmesser der Gesellschaft?» mit Dr. Anja Oswald (Direktorin der Klinik Sonnenhalde) und Prof. em. Dr. Lukas Zahner (CEO SalutaCoach AG)

11.15 Uhr: «So geht Business-Tuning dank Mitarbeitenden-Wellbeing» mit Prof. em. Dr. Lukas Zahner (CEO SalutaCoach AG) & Peter Mittemeyer (CEO Compassana)

13.00 Uhr: Eröffnungsansprache von Regierungsrat Lukas Engelberger (Departementsvorsteher Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt)

13.30 Uhr: «Digitalisierung im Spital. Wie das Universitätsspital Basel die Anwender bei der Digitalisierung mitnimmt» mit Prof. Dr. Jens Eckstein (Leitender Arzt der Inneren Medizin am Unispital Basel)

14.00 Uhr: «Fehler im Gesundheitswesen und wie wir zukünftig damit umgehen sollten» mit Dr. Thomas Steffen (ehem. Basler Kantonsarzt, Präsident Patientensicherheit Schweiz)

14.30 Uhr: «Jungbrunnen – mehr Lebensqualität durch Muskeltraining?» mit Michael Antonopoulos (CEO Kieser Training)

15.00 Uhr: «Der Hirn-Boxenstopp: Leben und Arbeiten am Limit. Live EEG-Neurofeedback» mit Wolfgang Maier (Neuroflex, Heilpädagoge und Neuropsychologe)

15.30 Uhr: Podiumsgespräch «Gesundheitsförderung der Zukunft – was ist zu tun?» mit Saskia Schenker (Arbeitgeberverband Region Basel), Sarah Wyss (Nationalrätin), Philipp Schoch (Politiker, Leiter der Notfallpflege im Kantonsspital Baselland), Laurence Brugger (Präsidentin vitaswiss), Prof. em. Dr. Lukas Zahner (SalutaCoach AG), Dr. Anja Oswald (CEO Sonnenhalde-Klinik)

16.30 Uhr: «I feel good – Ein JA zur Darmkrebsprävention» mit Dr. med. Sebastian Lamm (Leitender Arzt Klinik Chirurgie & Viszeralchirurgie, Koordinator Darmkrebszentrum Baselland, KSBL Liestal) und David Bröckelmann & Salomé Jantz (Schauspielerehepaar)

17.00 Uhr : « Mental Check: Das vernachlässigte innere GPS» mit Dr. med. Rodolfo Roth.

17.30 Uhr: «Krebs in der Gesellschaft – zwischen Hoffnung und Herausforderung» Podiumsgespräch mit Experten der Krebsliga Basel, Ex-Fussballer Beni Huggel, Dr. med. Cathrin Balmelli (Fachärztin FMH für Onkologie und Innere Medizin) und zwei Krebsbetroffenen

18.30 Uhr: «Schlaf ist die beste Medizin, stimmt das wirklich?» mit PD Dr. phil. Serge Brand

19.00 Uhr: «Pure Wissens- & Trainingsvermittlung für deinen Beckenboden!» mit Carla Bereiter (Sportwissenschaftlerin und Personal Trainerin)

19.30 Uhr: «Woher weiss ein Schönheitschirurg überhaupt, was schön ist?» mit Dr. Dr. Andreas Dorow (Chefarzt, ärztlicher Direktor, Gründer Dorow Clinic)

