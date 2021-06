Augusta Raurica wird lebendig – Gratis-App lässt antike Säulenhallen auferstehen Statt Steinhaufen sehen Besucher von Augusta Raurica über ihren digitalen Begleiter den zentralen Tempelbezirk samt Theater in ursprünglicher Pracht. Simon Erlanger

Der monumentale Tempel Schönbühl in Augusta Raurica, wie ihn die sogenannte Erleb-AR-App im Gelände wiederauferstehen lässt. Der Benutzer wird dank der App in die Römerzeit zurückversetzt. Visualisierung: cpvrLab

So sieht die Tempelanlage auf Schönbühl heute aus. Kaum etwas ist übrig von den mächtigen Säulenhallen, welche die App virtuell sichtbar macht. Der Tempel diente jahrhundertelang als Steinbruch für den Bau der Stadt Basel. Foto: cpvrLab

Man wähnt sich auf dem Parthenon in Athen oder vor dem Zeus-Tempel von Agrigento auf Sizilien: geräumige Hallen umgeben eine monumentale Tempelanlage mit massiven korinthischen Säulen. Doch dann fällt der Blick über das Tablet und erfasst die kümmerlichen Fundamente einstiger Pracht. Der Besucher realisiert: Er befindet sich in Baselland, in der Römerstadt Augst auf dem Hügel Schönbühl.

Die riesigen alten Bauten sind schon lange verschwunden. Jahrhundertelang waren sie als Steinbrüche missbraucht worden; unter anderem diente das Abbruchmaterial, das per Lastkähne rheinabwärts verschifft wurde, zur Errichtung der Stadt Basel.