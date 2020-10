Wielandplatz wird erneuert – Gras statt Asphalt Die Sanierung des als Kindertagesstätte genutzten alten Polizeipostens am Wielandplatz ist der Startschuss zur totalen Umgestaltung eines der grössten Basler Quartierplätze. Simon Erlanger

Der alte Polizeiposten am Wielandplatz, der heute als Kindertagesstätte dient, verschwindet hinter einer Holzwand. Bald soll der gesamte Wielandplatz umgepflügt werden. Foto: Nicole Pont

Die morgendliche Fahrt über den Wielandplatz war am Dienstag eher ungewohnt. Statt des freien Blicks von der Wanderstrasse her in Richtung Schützenmattpark war die Sicht durch einen massiven Zaun aus rund zwei Meter hohen Sperrholzplatten verstellt. Der ehemalige Polizeiposten von 1914 war hinter den Platten nicht mehr sichtbar, die Durchfahrt zwischen Brennerstrasse und Weiherweg unterbrochen.

Provisorium für Villa Kunterbunt

So dürfte es auch einige Zeit bleiben, wie Daniel Hofer vom Basler Bau- und Verkehrsdepartement der BaZ bestätigt. Grund für die Errichtung der Holzwand sei die Gesamtsanierung des ehemaligen Polizeipostens am Wielandplatz. Dieser wird unter dem Namen «Villa Kunterbunt» seit 15 Jahren als Tagesstruktur genutzt und sei in die Jahre gekommen, wie Hofer erklärt: «Während der Sanierung zieht die Tagesstruktur für rund ein Jahr in einen provisorischen Pavillon auf dem Wielandplatz. Zurzeit laufen die Vorbereitungen des Hochbauamts zum Aufstellen des Provisoriums zwischen Bushaltestelle und ehemaligem Polizeiposten.»