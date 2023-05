Rotblau weltweit – Granit Xhaka verabschiedet sich mit einem Doppelpack Der Schweizer feiert gegen Wolverhampton den perfekten Abschied – und Albian Ajeti, Alexander Fransson und Aleksandar Dragovic mit ihren Vereinen den Cupsieg. Benjamin Schmidt

Abschied von den Fans: Granit Xhaka wird sich wohl Bayer Leverkusen anschliessen. Foto: Keystone

England

Granit Xhaka wird England und den FC Arsenal verlassen. Das gilt mittlerweile als gesichert, nicht nur deswegen, weil bereits mehrere Journalisten und Transferexperten darüber berichteten, sondern auch, weil Xhaka selbst jüngst einen Post auf Instagram veröffentlichte, in welchem er sich bei seinem (Noch-)Arbeitgeber für die vergangenen Jahre bedankte.

Wo es den 30-Jährigen hinziehen wird, scheint ebenfalls bereits festzustehen. Der Mittelfeldmann wird in die Bundesliga zurückkehren und sich dort Bayer Leverkusen anschliessen. Der Abschied aus der englischen Hauptstadt hätte für Xhaka nicht schöner verlaufen können: In seinem letzten Spiel für die Gunners gegen Wolverhampton erzielte er einen Doppelpack – seinen ersten auf Profistufe.

Turbulent war für den FC Liverpool eine Saison, welche man mit einem 4:4-Torspektakel gegen den FC Southampton ebenso turbulent abschloss. Mohamed Salah konnte beim Remis gegen den Tabellenletzten eine Torvorlage beisteuern. Dass die Reds die Qualifikation für die Champions League zum ersten Mal seit sechs Jahren verpassen werden, stand jedoch bereits vor der Partie fest.

Was für den Spitzenverein eine sportliche Katastrophe darstellt, geht auch an Salah nicht spurlos vorbei. Der Ägypter schrieb in den sozialen Medien, dass er «am Boden zerstört» sei und dass es keine Entschuldigung für das Scheitern gebe. Salahs Kommentar bot den Medien Anlass, den Verbleib des Stürmers in Liverpool einmal mehr infrage zu stellen. Liverpools Trainer Jürgen Klopp gab diesbezüglich jedoch vorerst Entwarnung: «Keine Sorge, nein. Ich habe nur gehört, was er gesagt hat, aber ich konnte nichts lesen, was in diese Richtung gehen könnte.» Klopp weiter: «Offensichtlich ist Mo gern hier. Es ist alles in Ordnung.»

Nutzniesser der verpassten Qualifikation des FC Liverpool ist Newcastle United mit Fabian Schär, das nächste Saison zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder im höchsten europäischen Vereinswettbewerb vertreten sein wird.

Deutschland

Nun hat er es doch noch geschafft: Während es vor dem letzten Bundesliga-Spieltag noch so aussah, als ob Yann Sommer den FC Bayern titellos wieder verlassen würde, krönte sich der deutsche Branchenprimus doch einmal mehr zum Meister, weil dem Rivalen Dortmund im Heimspiel gegen Mainz die Nerven versagten. Beim 2:1-Erfolg in Köln hatte Sommer mit einigen starken Paraden massgeblichen Anteil am Erfolg der Münchner.

Mit seinem ersten deutschen Meistertitel im Gepäck schliesst Sommer einen Verbleib in der bayerischen Landeshauptstadt doch noch nicht komplett aus: «Ich habe noch zwei Jahre Vertrag und bin noch nicht so lange hier. Aber ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Gedanken», so der 34-Jährige.

Falls Sommer bleibt, wird er einen schweren Stand bei den Bayern haben, da davon auszugehen ist, dass er nach der Rückkehr des langzeitverletzten Manuel Neuer kaum noch Spielzeit erhalten wird.

«Surreal». Dieser Begriff war von Urs Fischer jüngst häufiger zu hören, wenn er auf die Chance angesprochen wurde, dass das von ihm trainierte Union Berlin nächste Saison in der Champions League vertreten sein könnte. Nun ist der Surrealismus der Tatsache gewichen: Dank eines 1:0-Erfolgs über Werder Bremen machten die Eisernen die Qualifikation für die Königsklasse perfekt – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte und auf den Tag genau nur vier Jahre nach dem Aufstieg ins deutsche Oberhaus.

Nach dem Spiel fehlten dem Schweizer Trainer die Worte. Das machte jedoch nichts, denn wie Fischer nach dem Spiel selbst sagte: In solchen Momenten «soll man nicht viel quatschen, sondern feiern».

Weniger Grund zum Jubeln hatte Eder Balanta. Der Leihspieler des FC Brügge musste von der Tribüne aus den Abstieg seines Arbeitgebers Schalke 04 zur Kenntnis nehmen und wird demnächst voraussichtlich wieder nach Belgien zurückkehren.

Griechenland

Viel Einsatzzeit hat Alexander Fransson beim AEK Athen in dieser Saison nicht bekommen, titelmässig steht er dennoch mit fast der maximalen Ausbeute da. Dem Gewinn der Meisterschaft liessen die Hauptstädter den Triumph im Kypello Elladas, dem griechischen Pokalwettbewerb, folgen. Dies dank eines 2:0-Siegs im Final über PAOK Saloniki, bei dem Fransson nicht im Kader stand. Der Erfolg bedeutete für AEK den dritten Doublegewinn in der Vereinsgeschichte.

Serbien

Über den Gewinn des Doubles darf sich – wie bereits im vergangenen Jahr – auch Aleksandar Dragovic freuen. Der Österreicher konnte sich mit Roter Stern Belgrad im Endspiel gegen den FK Cukaricki mit 2:1 durchsetzen. Dragovic spielte die Partie durch.

Österreich

Noch immer laboriert Albian Ajeti an den Folgen einer Verletzung, die ihn bereits seit Wochen plagt. So blieb ihm auch im Cupfinal, den Sturm Graz gegen Rapid Wien gewinnen konnte (2:0), nur die Zuschauerrolle. Die Verletzungshistorie des Stürmers sei auch einer der Gründe gewesen, weshalb man in der Steiermark entschieden habe, die Kaufoption des 26-Jährigen nicht zu ziehen. Dies bestätigte Sturm-Geschäftsführer Andreas Schicker gegenüber Sky. Ajeti wird deshalb nach Schottland zu Celtic zurückkehren.

Spanien

Omar Alderete wird vorerst in Spanien bleiben. Der FC Getafe wird die Kaufoption des Leihspielers von Hertha BSC ziehen, die Ablösesumme soll sich auf rund vier Millionen Euro belaufen. Derzeit befindet sich Alderete mit Getafe noch mitten im Abstiegskampf, in welchem dem Verein durch den 2:1-Erfolg über Osasuna am Wochenende ein kleiner Befreiungsschlag gelang.



