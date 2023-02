Taulant Xhaka und das FCB-Zentrum – Granit Xhaka hat recht: Ohne seinen Bruder hat der FC Basel keine Chance Null Siege – das die Saisonbilanz, wenn Alex Frei auf nationalem Parkett ganz auf Taulant Xhaka verzichtet. Offenbar braucht das FCB-Mittelfeld den erfahrenen Fighter. Oliver Gut

Ist er wirklich zu wenig dynamisch? Taulant Xhaka in Aktion gegen Winterthur. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Geschrieben hat er es nicht. Aber gedacht hat er es ziemlich sicher schon, am Ende dieser bitteren Basler Nacht. An diesem Samstag, als er in London in die Tasten griff und damit noch etwas mehr Unruhe in den FC Basel brachte, für den er als Teenager selbst kickte, bevor er auszog, um ein ganz Grosser zu werden.