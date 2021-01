Nachruf auf Armin Hofmann – Grafikdesigner von internationalem Format Als Dozent an der Fachklasse für Grafik in Basel bildete Armin Hofmann während 40 Jahren Generationen von Schülern zu verantwortungsbewussten Grafikern heran. Dominik Heitz

Ein Grafikdesigner von internationalem Ruf: Armin Hofmann (1920-2020) Foto: Melk Imboden

Als im vergangenen Jahr der Schweizer Grafikdesigner Armin Hofmann seinen 100. Geburtstag feiern konnte, richteten ihm die Hochschule für Gestaltung und Kunst wie auch die Schule für Gestaltung in Basel je eine Ausstellung aus. Nun ist der Grafiker gestorben.

Geboren in Winterthur, hatte Armin Hofmann nach einer Lehre als Lithograf in Winterthur bei Frobenius in Basel gearbeitet und als Grafiker im Atelier Fritz Bühler, als er 1947 an die Allgemeine Gewerbeschule Basel als Dozent an der Fachklasse für Grafik berufen wurde. Hier bildete er während 40 Jahren Generationen von Schülern zu verantwortungsbewussten Grafikern heran, welche die Qualität schweizerischen Plakatschaffens in die Welt trugen. Dabei entwickelte er ein Unterrichtsverfahren, das international Beachtung fand und ihn als Gastprofessor nach Amerika und Indien führte. Ebenfalls grossen Anklang fanden seine zwischen 1974 und 1996 abgehaltenen internationalen Sommerkurse für Grafikdesigner in Brissago.