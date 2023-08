Die LDP Basel-Stadt (im Bild: Parteipräsidentin Patricia von Falkenstein) schliesst für die eidgenössischen Wahlen im Oktober dieses Jahres eine Listenverbindung mit der SVP kategorisch aus. Foto: Keystone

Die Nationalrats- und Ständeratswahlen stehen zwar erst im Herbst an, doch sie liefern sogar in der Sommerpause viel Diskussionsstoff. Gestritten wird vor allem um die Frage, wie rechts die SVP ist und ob es sich die anderen bürgerlichen Parteien leisten können, mit ihr zusammenzuspannen.

Dass verschiedene SVP-Kantonalparteien jetzt auch noch Allianzen mit dubiosen Vereinigungen bilden, führt nicht gerade dazu, das Vertrauen in eine zwar stets pointierte, aber im Zweifelsfall eben doch anständige Volkspartei zu stärken. Den Anstand vermissen lassen Exponenten wie der ultrarechte Aargauer Nationalrat Andreas Glarner, der selbst von persönlichen Verunglimpfungen nicht zurückschreckt und dafür auch noch Rückendeckung von der obersten Parteispitze bekommt.

In Basel-Stadt wird eine bürgerliche Allianz, welche auch die SVP einschliesst, immer wieder aufs Neue diskutiert. Doch die LDP mit ihrer starken Position in Basel schliesst eine Listenverbindung mit der SVP kategorisch aus, was auch die Mitte und die FDP dazu zwingt, die Volkspartei aussen vor zu lassen. Stattdessen setzen die drei Parteien auf eine Allianz mit den Grünliberalen. Im Zusammenhang mit den umstrittenen neun Listen der GLP kommentierte Sebastian Briellmann jüngst in dieser Zeitung, dass die Grünliberalen alles richtig gemacht hätten – «nämlich Machtpolitik». Das mag strategisch auch zutreffen, doch die politischen Parteien pochen ja stets darauf, dass es ihnen um klare Inhalte und Ziele gehe und nicht um Parteikalkül.

«Die LDP geht bei den eidgenössischen Wahlen ihren Weg konsequent weiter, selbst wenn daraus ein möglicher Sitzverlust für das bürgerliche Lager resultiert.»

Briellmann ist überzeugt, dass ein Schulterschluss mit der SVP statt mit der GLP den Bürgerlichen bei den kommenden Nationalratswahlen zwei Sitze garantiert hätte. Das mag stimmen, aber zu welchem Preis? Die LDP hätte an Glaubwürdigkeit verloren. Sie distanziert sich seit Jahren von einer SVP, die auch in Basel einen lavierenden Kurs fährt und gerne mal ultrarechte Töne anschlägt. Vor allem gefällt sich die Basler SVP wie ihre Mutterpartei in der Rolle der Provokateurin, die mit ihren schrillen Tönen selten zu einer Problemlösung beitragen mag. Da ist es einfacher, in bester Stammtischmanier immer mal wieder mit der Faust auf den Tisch zu hauen.

Die LDP, welche in Basel sowieso eine sehr spezielle Rolle einnimmt, geht bei den eidgenössischen Wahlen ihren Weg konsequent weiter, selbst wenn daraus ein möglicher Sitzverlust für das bürgerliche Lager resultiert. Das verdient Respekt. Und es stärkt den Glauben der Wählerschaft, dass es bei Parteistrategien nicht immer nur um Machtpolitik geht.

Wer das aktuelle Geplänkel zwischen den verschiedenen Parteien verfolgt und wie manche dabei ihre Grundsätze über Bord werfen, nur um ein Mandat zu bekommen, muss sich nicht wundern, wenn die Wahlbeteiligung wieder in den Keller geht. Die viel zitierte Politikverdrossenheit resultiert genau aus solchen Prozessen. Am Ende fühlt sich die Wählerschaft wieder im Glauben bestärkt, dass «die da oben» ohnehin machen, was sie wollen und mit wem sie wollen.

Da Basel-Stadt bei den kommenden Wahlen eine Vertreterin oder einen Vertreter weniger nach Bern schicken darf, ist eine gewisse Hektik unter den Parteiverantwortlichen verständlich. Umso wichtiger ist es, Persönlichkeiten zu wählen, die mit einem grossen und glaubwürdigen Engagement für diesen Kanton die Verkleinerung der eidgenössischen Vertretung abfedern.

