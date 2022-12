Landrat zur Velohochbahn-Affäre – GPK fordert von der Regierung, Fehler zuzugeben Die Geschäftsprüfungskommission bezeichnet die Vorgänge rund um die nicht realisierte Velohochbahn am Schwingfest als Fehlschlag und verlangt von der Regierung mehr Kritikfähigkeit. Thomas Dähler

Isaac Reber und die Affäre um die Velohochbahn: Der Regierungsrat wehrt sich gegen die Vorwürfe der GPK. Foto: Lucia Hunziker

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Landrats und Regierungsrat Isaac Reber sind keine Freunde. Daran ändern auch der Wechsel Rebers von der Sicherheitsdirektion in die Bau- und Umweltschutzdirektion und der Wechsel des GPK-Präsidiums von Hanspeter Weibel (SVP) zu Florian Spiegel (SVP) nichts. Reber wurde schon in der Vergangenheit mehrmals von der GPK kritisiert. An der Landratssitzung vom Donnerstag hat Spiegel die Regierung – den zuständigen Bau- und Umweltschutzdirektor Reber – aufgefordert, sich «kritischer» mit dem Fehlschlag rund um die nicht realisierte Velohochbahn am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) auseinanderzusetzen.