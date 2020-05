Bald kommen sie wieder in seine Kirche, in die Notre-Dame-de-l’Assomption in Neuenburg: Abt Vincent Marville betet am 10. Mai 2020 neben Porträts von Kirchengängern, die wegen des Lockdowns nicht persönlich anwesend sein durften. Die Bilder der Aktion gingen um die Welt.

Foto: Keystone/Laurent Gillieron)