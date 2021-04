Urteil gegen FCB-Schläger – «Gott, wird das heute asozial!» Hooligans kassieren bedingte Freiheitsstrafen von neun Monaten für «Raufhandel» im Allschwiler Restaurant Zic Zac. Ihre Gewaltbereitschaft wird in Chatprotokollen sichtbar. Daniel Wahl

Gewaltgeladen und Bier intus: Die Schlägerei im Zic Zac während des Oktoberfestes 2016 führt zu mehrmonatigen bedingten Gefängnisstrafen. Symbolfoto: Keystone

Diese Woche mussten sich drei Männer vor dem Strafgericht wegen Raufhandels, Angriffs und teilweise Landfriedensbruchs in Muttenz verantworten: ein Jurastudent und Türsteher, ein FCB-Fan, der mehrfach in der Hooligan-Szene in Erscheinung getreten ist, sowie ein junger Mann, der in der Kosmetikbranche arbeitet. Sie waren in Vorfälle an drei verschiedenen Tatorten involviert – unter anderem als während des Oktoberfestes 2016 im Restaurant Zic Zac ein Baselbieter Polizist in seiner Freizeit zusammengeschlagen wurde. Dem Vorfall in der Allschwiler Kultbeiz mass das Gericht das höchste Gewicht bei. Deswegen sass auch der Polizist auf der Anklagebank, weil geklärt werden musste, inwiefern er in die Schlägerei im Zic Zac involviert war.