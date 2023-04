Ausgerechnet im postsozialistischen Raum – wie hier in der Ukraine – erlebt der Glaube ein Revival. Foto: Dimitar Dilkoff (AFP)

In regelmässigen Abständen ist in den Medien – so auch in dieser Zeitung – zu lesen, dass sich die Menschen hierzulande in Scharen von den Kirchen abwendeten. Dabei wird ironischerweise immer wieder das biblische Motiv eines «Exodus» bemüht.