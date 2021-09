Auftakt Floss 2021 – Goran Bregović in Basel: Krattiger erfüllt sich einen Wunsch Das Festival am Rheinufer beginnt gleich mit einem Highlight: Der bosnische Komponist Goran Bregović und sein «Wedding & Funeral»-Orchester verbreiten Feststimmung. Vivana Zanetti

Goran Bregović und sein Orchester machen sich zur Überfahrt aufs Floss bereit. Foto: Kostas Maros

Ein Lied von Goran Bregović erkenne man vom ersten Ton an, heisst es über den bosnischen Komponisten. Seine Stücke adressieren die ganze Welt. Unabhängig vom Alter, der Religion, der ethnischen Zugehörigkeit oder dem Geschlecht, alle würden mit seiner Musik etwas anfangen können.

Eine halbe Stunde bevor der mittlerweile 71-Jährige in weissem Anzug und mit halblangem Haar mit seinem «Wedding & Funeral»-Orchester am Mittwochabend für seinen Floss-Auftritt den Weidling bestieg, verriet Festival-Gründer Tino Krattiger (ebenfalls in weissem Anzug und mit grauem halblangem Haar) sichtlich glücklich: Wenn es einen Künstler gibt, den er sich seit den Gründungszeiten auf seine Bühne gewünscht habe, dann sei es dieser hier: Goran Bregović.