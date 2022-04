«Apropos» – der tägliche Podcast – «Gopfertammisiech. Jetzt ist fertig» Vor 50 Jahren, im April 1972, sprang ein junger Mann auf LSD aus dem Fenster einer WG an der Zürcher Bändlistrasse. Die Geschichte dahinter. Vivienne Kuster Andreas Tobler als Gast Mirja Gabathuler als Host

Ein Tonband zeichnet alles auf: Werner Meier ist auf LSD. Seine Freunde wollen ihn aufzeichnen. Im nüchternen Zustand soll er dann hören können, wie er sich verhält, wenn er zugedröhnt ist. Doch das Tonband wird später Beweis für etwas ganz anderes: Es zeichnet auf, wie Werner Meier aus dem Fenster springt.

«Gopfertammisiech. Jetzt ist fertig», hört man die Stimme von Kurt Koller. Er lebt 1972 mit Werner Meier in einer WG an der Bändlistrasse in Zürich. Die Wand ist bemalt mit einem roten Stern und den Buchstaben «RAF». Neben einem Bett liegt das «Anarchist Cookbook», das Anleitungen zum Bombenbauen enthält. Es ist ein linksradikales Milieu, und man diskutiert, ob man zu Gewalt greifen soll, um die politischen Ziele zu erreichen.

50 Jahre nach dem legendären Fenstersprung hat Journalist Andreas Tobler ein Buch über dessen Hintergründe geschrieben. (Lesen Sie hier seinen ganzen Artikel dazu.) In einer neuen Folge von «Apropos» spricht er über die linksextreme Szene der 1970er-Jahre und erklärt, wie es zu diesem Fenstersprung gekommen ist. Host ist Mirja Gabathuler.

