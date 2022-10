Trumps Truth Social-Plattform – Google bietet die App nun doch zum Download an Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem Truth Social zugestimmt hatte, Richtlinien zur Entfernung von gegen Regeln verstossenden Inhalten durchzusetzen.

1 / 3 Nachdem der ehemalige US-Präsident von den gängigen sozialen Medien gesperrt wurde, hatte er seine eigene Plattform gegründet. (Archivbild) IMAGO/Zoonar

Das US-Technologieunternehmen Google bietet nun doch die App von Donald Trumps Onlinedienst Truth Social in seinem App Store Google Play an. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem Truth Social zugestimmt hatte, Richtlinien zur Entfernung von gegen Regeln verstossenden Inhalten durchzusetzen, wie Google am Mittwoch (Ortszeit) gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte.

Google hatte sich zuvor geweigert, die App über Google Play anzubieten. Grund dafür war ein Mangel an Moderation sowie Verstösse gegen die Google-Richtlinien. Truth Social habe seitdem wirksame Systeme zum Melden und Entfernen unerwünschter Inhalte eingebaut, erklärte Google.

Truth Social im Februar 2021 gegründet

Trump hatte Truth Social im Februar 2021 gegründet, nachdem er von den grossen gängigen Online-Plattformen, darunter Twitter, ausgeschlossen worden war. Während seiner Amtszeit hatte Trump von Twitter so exzessiv Gebrauch gemacht wie kein US-Präsident vor ihm, und seine polemischen und vielfach herabwürdigenden Äusserungen über politische Gegner rund um die Uhr einer weltweiten Öffentlichkeit präsentieren können.

AFP/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.