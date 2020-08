Bilanz zu Historischem Museum – Gold und Ruhm mit Fehlmann Steigende Besucherzahlen, private Zuwendungen, Rekord-Eintrittsgebühren: Das Historische Museum Basel ist mit seinem Direktor Marc Fehlmann so erfolgreich unterwegs wie schon lange nicht mehr. Daniel Wahl

Der Goldjunge: Marc Fehlmann erfüllt die Aufgaben, die ihm die Basler Kulturabteilung bei seiner Einstellung auferlegt hat. Foto: zVg

Die Zahlen, die Museumsdirektor Marc Fehlmann für die Häuser des Historischen Museums Basel (Barfüsserkirche, Musikmuseum und Haus zum Kirschgarten) präsentieren kann, zeigen nur in eine Richtung: aufwärts. Das Historische Museum Basel (HMB) hat von Stiftungen und Basler Mäzenen so viele Drittmittel erhalten wie kaum zuvor. Der entsprechende Jahresbericht weist 3,2 Millionen Franken aus. Der langjährige Durchschnitt beträgt 500’000 Franken; in den vergangenen Jahren durfte das HMB um die 800’000 Franken pro Jahr erwarten. Seit Fehlmanns Stellenantritt im Juni 2017 – er wurde als Sammlungsdirektor vom Historischen Museum in Berlin abgeworben – hat er in Basel rund 6 Millionen Franken an Drittmitteln hereingeholt.