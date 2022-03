Olympiasiegerin Nina Christen – Gold stürzte sie ins Loch, nun hat sie sich herausgekämpft Letzten Sommer fiel die Schützin in eine postolympische Depression, stellte sich die Sinnfrage. Doch die Nidwaldnerin will weitermachen. Und Helikopterpilotin werden. Philipp Rindlisbacher

Aus der Monotonie einer Sportschützin ausbrechen: Olympiasiegerin Nina Christen hat im Trainingsalltag einiges verändern – sie will damit der Eintönigkeit entgegenwirken.

Die Olympiasiegerin will wieder hoch hinaus. Und so befindet sich Nina Christen immer mal wieder in der Luft. Sie will Helikopterpilotin werden, büffelt eifrig Theorie und hat bereits einige Flugstunden genommen. Die erste Prüfung steht bald an, irgendwann im kommenden Jahr will sie den Schein in der Tasche haben.