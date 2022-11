Basler Monatswetter – Gold für den Oktober. Er stellt einen Rekord auf! So warm war der zweite Herbstmonat seit Beginn der Basler Messreihe noch nie. Ambros Werner

Basketball oben ohne am Mittwoch, den 5. Oktober 2022. Geht doch! © nicole pont Foto: Nicole Pont

Der kühlste Tag im Oktober 2022 war der 1. Oktober. Die Mitteltemperatur betrug am Monatsersten 10,8 Grad Celsius. Im Verlauf des Oktobers wurde danach in Basel nur noch ein Heiztag verzeichnet, am 9. Oktober. Heiztage sind Tage mit einer Mitteltemperatur unter 12 Grad Celsius. An solchen Tagen muss die Heizung angeschaltet werden, um die Zimmertemperatur auf 20 Grad Celsius halten zu können.