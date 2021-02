Streit um Bauprojekt La Colline – Goetheanum erhebt Strafanzeige Lange verhielt sich das Goetheanum beim umstrittenen Bauprojekt La Colline in Arlesheim still. Doch nun mischt sich die Anthroposophische Gesellschaft ein. Daniel Aenishänslin

Naturschützer wehren sich seit Monaten gegen das umstrittene Bauprojekt in der Nähe des Goetheanums von Arlesheim/Dornach. Foto: Christian Jaeggi

Die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, Goetheanum, hat bereits Ende Januar bei der Baselbieter Kantonspolizei Strafantrag und Strafanzeige eingereicht. Sie richtet sich gegen unbekannt.

Im Zentrum der Anzeige stehen Gewässerverschmutzung und Sachbeschädigung auf dem Goetheanum-Areal am Schwinbach in Arlesheim. Dies bestätigt der Anwalt und frühere SVP-Grossrat Heinrich Ueberwasser, der das Goetheanum in dieser Sache vertritt. Das dort gelegene Naturschutzgebiet befindet sich im Eigentum der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft. Mit im Boot sind die Stiftung Helvetia Nostra und die Fondation Franz Weber. Mehr möchte das Goetheanum kommende Woche kommunizieren.