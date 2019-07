Goethe, Shakespeare und von Schirach schlagen jede Dramatikerin

And the winner is ...«Faust». Das Stück von Goethe war in der Saison 2017/2018 das meistgespielte überhaupt an den 464 Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die für die Statistik des deutschen Bühnenvereins ausgewertet wurden: Das Votum wurde sozusagen von 27'500'000 Zuschauern gefällt. Der Klassiker über das unstillbare Streben des Menschen – Mannes – verdrängt mit 25 Premieren ein zeitgenössisches Drama von Platz 1: Ferdinand von Schirachs «Terror» (23).