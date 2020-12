Mit den Covedian Harmonists – Gönner ermöglichen Pfyfferli De Vorfasnachtsveranstaltung im Basler Kleintheater Fauteuil findet statt. Die Durchführung ist dank privaten Spenden gesichert. Noch offen ist, ob es ein Pfyfferli mit Publikum gibt oder in digitaler Form. Dominik Heitz

Einen kleiner filmischer Vorgeschmack auf das Pfyfferli 2021.

Die grossen Vorfasnachtsveranstaltungen wie das Drummeli, das offizielle Preistrommeln-und-pfeifen und das Charivari sind wegen Corona bereits abgesagt. Das Läggerli von Patrick Allmandinger findet nicht wie geplant vom 14. Januar bis 6. Februar 2021 statt, sondern vielleicht als «Frühlingsfasnachtsveranstaltung» im April 2021, und das Häbse-Theater hat – anders als die Förnbacher Theater Company mit seinem Ridicule – seit November den Vorverkauf für das Mimösli ausgesetzt. Das Zofinger Conzärtli ist noch in der Schwebe und «E Bsuech im Fasnachtshuus» bereits vom Tisch.

In jedem Fall nicht aufgeben will das Theater Fauteuil mit seinem Pfyfferli. Ende Oktober, als mit der Beschränkung auf 50 Zuschauer plötzlich wieder alles anders war und auch das Pfyfferli auf der Kippe stand, trat eine kleine Gruppe von stillen Pfyfferli-Unterstützern auf den Plan. Und so kann die Vorfasnachtsveranstaltung dank deren finanzieller Unterstützung auf die Bühne gebracht werden. Sollten ab Januar wieder mindestens 50 Zuschauer im Theater erlaubt sein, wird die Produktion im Fauteuil stattfinden können – mit bewährtem Schutzkonzept. In jedem Fall aber plant das Theater Fauteuil das Pfyfferli auch digital und/oder via Fernsehen zu zeigen. Seit November sind die Proben im Gange; die Nummer mit den Covedian Harmonists steht bereits.

Die Vorstellungen finden zwischen dem 8. Januar und dem 21. Februar 2021 statt. Die angesetzten 37 Vorstellungen sind bei einer erwarteten Zuschauerlimite von 50 Personen bereits ausverkauft, respektive überbucht. Aktuell können deshalb keine Tickets gekauft werden. Sollte aber absehbar sein, dass pro Vorstellung für 50 Zuschauer gespielt werden darf, wird das Kleintheater nach Möglichkeit kurzfristig zusätzliche Vorstellungen in den Vorverkauf geben.