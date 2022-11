Eva Herzog stellt sich zur Wahl – «Go Eva go» – eine Region sehnt sich nach Grösse Die Kandidatur der SP-Ständerätin für die Nachfolge von Simonetta Sommaruga versetzt die Region Basel in einen Ausnahmezustand. Warum? Alessandra Paone

Bundesratskandidatin Eva Herzog (Mitte) mit ihrer Basler Delegation, dem früheren Regierungsrat Hans-Peter Wessels und der Co-Präsidentin der SP Basel-Stadt, Lisa Mathys. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

1973 trat Bundesrat Hans-Peter Tschudi ab. Seither, also seit bald 50 Jahren, wartet die Region Basel darauf, wieder in der Landesregierung vertreten zu sein. Am Donnerstag gab nun Eva Herzog bekannt, für die Nachfolge von Bundesrätin Simonetta Sommaruga antreten zu wollen. 2010 kandidierte die SP-Ständerätin schon einmal für den Bundesrat.