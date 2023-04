Jubiläum in Liestal – Gnussmärt feiert 5-jähriges Bestehen Am 22. April wird am Frühlingsfest im Stedtli der 5. Geburtstag des Wochenmarktes gefeiert. Die Organisatoren sind zufrieden und haben ehrgeizige Zukunftspläne. Karoline Edrich

Die Organisatoren wollen am Gnussmärt in Zukunft noch mehr Produkte anbieten. Foto: PD

Am Samstag, 22. April, findet von 8 bis 13 Uhr das Frühlingsfest des Liestaler Gnussmärt statt. Als besonderes Highlight soll die Band Filet of Soul mit Funk, Soul und Jazz für Stimmung sorgen. Gefeiert wird dieses Jahr nicht nur der Anbruch des Frühlings, sondern vor allem das fünfjährige Bestehen des vielfältigen Wochenmarktes.

Der Gnussmärt sei über die letzten fünf Jahre zwar nicht sehr gewachsen, jedoch deutlich professioneller geworden, so Ueli Vögtlin, Präsident des Gnussmärt Lieschtel. «Vieles hat sich eingespielt, und wir erhalten regelmässig Anfragen von neuen potenziellen Produzenten – der Gnussmärt hat sich etabliert.» Auch während der Corona-Pandemie hat sich der Markt gut halten können. Nur leicht seien die Umsätze während dieser Zeit gesunken. «Der Gnussmärt hatte gerade erst Bekanntheit erreicht, dann kam Corona. Wir haben die Pandemie jedoch gut gemeistert», sagt Ueli Vögtlin.

Jetzt suchen die Organisatoren weitere Standbetreiber. «Im Moment haben wir beispielsweise nur einen Fischstand. Da gäbe es noch Luft nach oben.» Das Gemüseangebot wurde gerade erweitert: Seit diesem Jahr gibt es auf dem Gnussmärt einen neuen Gemüsestand. Neu sei ausserdem ein Stand der Firma Regiokäse aus Gelterkinden. Stolz sind die Organisatoren auch auf die jungen Standbetreiber wie die Lachs-Räuchermanufaktur Lubafuma. Damit der Wochenmarkt, der jeden Samstag von 8 bis 13 Uhr stattfindet, für die Besucher noch attraktiver wird, will man in Zukunft mehr Attraktionen wie Events und Saisonales in den Markt integrieren.

