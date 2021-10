Einkehren: Zum Rebhaus in Basel – Gnocchi della Mamma statt Cordon bleu Im Rebhaus ist seit kurzem der Wirt Ilario Galoppo am Ruder – unter ihm hat das einstige Fasnachtslokal im Kleinbasel eine Verjüngungskur erfahren. Die Speisekarte lockt mit hausgemachtem italienischem Essen. Julia Gisi

Mit der Laterne ist doch noch ein Hauch Fasnacht erhalten geblieben: Abgesehen davon ist im Rebhaus kaum noch etwas so wie einst. Foto: Nicole Pont

Auch wenn der Name über dem Eingang noch derselbe ist – abgesehen davon ist im Restaurant Zum Rebhaus kaum mehr ein Stein auf dem anderen geblieben. Die Bilder der Fasnachtscliquen sowie die dunklen Wände sind einem neuen Anstrich in Mintgrün gewichen. Wo einst die traditionellen Fasnachtslaternen den Raum erhellten, hängen heute moderne Leuchten in Form von Glühbirnen von der Decke. Und auch vor der Speisekarte hat der Wandel nicht haltgemacht: Da, wo früher Mehlsuppe geschlürft oder Cordon bleu gespachtelt wurde, tischt der Wirt Ilario Galoppo seinen Gästen nun lieber südländische Speisen wie Carpaccio di zucca oder Calamari ripieni auf.