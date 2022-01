2-G im Baselbieter Parlament? – GLP-Landrat will Ungeimpfte ausschliessen Der Grünliberale Yves Krebs sieht es nicht als Grundrecht an, ungeimpft Politik betreiben zu dürfen. Ginge es nach ihm, sollte die rechtliche Grundlage überdacht werden. Benjamin Wirth

Der Baselbieter Landrat verlässt den Parlamentssaal in Liestal. Auch wegen der Ungeimpften? Foto: Pino Covino

Zum zweiten Mal verlässt das Baselbieter Parlament wegen steigender Corona-Fallzahlen den Landratssaal in Liestal. Während der Wechsel in virensicherere Gefilde kontrovers diskutiert wird, löst der Entscheid bei GLP-Mitglied Yves Krebs vor allem weiteres Unverständnis für die Ungeimpften aus. Krebs würde zwar gerne im Stedtli bleiben, dafür im Landratssaal aber eine 2-G–Regel einführen wie in Bars oder Clubs.

Die Politiker, die weder genesen noch geimpft sind, würden damit vom Parlament ausgeschlossen. Der Haken daran: Von Gesetzes wegen sind die Behörden dazu verpflichtet, den Politbetrieb auch in Zeiten einer Pandemie für alle gewählten Exponenten zu gewährleisten. Die Ausübung der politischen Rechte darf nicht an irgendwelche Vorschriften geknüpft sein – in einem Parlament kann also bis anhin kein 2-G eingeführt werden. «Für mich ist das unverständlich», sagt Krebs zur «Basler Zeitung». Seiner Meinung nach sollte die rechtliche Grundlage überdacht werden.