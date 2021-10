«Zertifikatspflicht light» in Basel – GLP-Chef kritisiert unsensiblen Umgang mit Ungeimpften Ab kommender Woche muss im Grossen Rat nur noch eine Maske tragen, wer kein Zertifikat vorweist. Die Zustimmung ist gross. Die Bedenken der wenigen Kritiker wie David Wüest-Rudin ebenfalls. Jan Amsler

David Wüest-Rudin ist der einzige Grünliberale, der gegen die Zertifikatspflicht gestimmt hat. Foto: Kostas Maros

Als erstes Kantonsparlament der Schweiz hat der Basler Grosse Rat am Mittwoch beschlossen, eine «Zertifikatspflicht light» einzuführen: Der Zutritt wird zwar nach wie vor allen gewährt, doch wer kein Zertifikat vorweisen will, muss Maske tragen und darf sich nicht im Vorzimmer und im Grossratscafé aufhalten. Für die anderen hingegen entfällt die Pflicht für den Mund-Nasen-Schutz. Dieselben Regeln gelten auch an Kommissionssitzungen. Wer sich testen lässt, bekommt die Kosten erstattet.

Der Vorschlag zu dieser abgeschwächten Zertifikatspflicht stammt aus dem Ratsbüro und gilt gemäss einem Gutachten als gerechtfertigt. Und er ist am Mittwoch breit abgestützt: 84 Grossrätinnen und Grossräte sagen Ja, 9 sagen Nein und drei enthalten sich. Man will im Rathaus künftig eine entspanntere Situation, und nicht zuletzt geht es auch um ein Zeichen gegen aussen: Wenn von Wirtinnen und Wirten verlangt wird, die Zertifikate der Kundschaft zu kontrollieren, soll man dieses Schutzkonzept auch im Ratssaal anwenden, auch wenn dies nicht vorgeschrieben wäre.