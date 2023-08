Übersehen und vergessen: Der Kanton Basel-Landschaft scheint für die Weko nicht zu existieren. Foto: Georgios Kefalas

Können Sie alle 26 Schweizer Kantone aufzählen? Wenn ja, dann dürfen wir Ihnen zu ausserordentlich-immensen Geografiekenntnissen gratulieren. Denn dass es neben dem Kanton Basel-Stadt auch einen Kanton Basel-Landschaft gibt, weiss ausserhalb der Nordwestschweiz niemand.

Sie kennen es: Bekannte, Verwandte und Medien sprechen nonchalant vom «Kanton Basel». Als wäre da nie etwas gewesen. Korrekturen stossen auf taube Ohren und vergessliche Köpfe. Von einem «Liestal» wollen Zürcher und Berner nichts wissen. «Ein Kantonshauptort? Das kann nicht sein. Den würde ich doch bestimmt kennen.» Übungsblätter, in denen Schülerinnen und Schüler die Kantone auf einer Schweizer Karte einzeichnen mussten, das stundenlange Büffeln aller Kantonswappen und der Grenzen: alles umsonst.

Und so existiert er weiter, der Kanton Basel – sogar in Bundesbern: In einer Mitteilung der eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko vom Dienstag ist so von der «Basler Deponie Höli die Rede». Die Deponie liegt in Liestal.

Eine späte Genugtuung für die Städter. 190 Jahre nach der definitiven Teilung von Basel-Stadt und Basel-Landschaft hat schliesslich selbst der Bund vergessen, dass es je eine Trennung gab. Unruhe, Revolution und Gewalt zum Trotz: Der Kanton Basel lebt. Neben ihm bleibt einzig Elvis, dessen Tod die Menschen partout nicht akzeptieren wollen.

Woher kommt dieser Mythos Kanton Basel? Ist es der Glanz der (un)beliebten Stadt, der die komplette restliche Region in den Schatten stellt? Oder ein Sehnen nach einer früheren, einfacheren Zeit?

Vielleicht ist es aber ein Trick der Baselbieterinnen und Baselbieter, die ihr «schönes und freies Ländli» ganz für sich allein haben möchten. So berichtet das Baselbieterlied von einem «fründlige», «blühenden» und «friedligen» Land. Wer möchte da schon Zürcher Tagesausflügler über die grünen Weiden stapfen sehen?

Fest steht: Der Geografieunterricht versagt landauf, landab. Unmöglich, dass gleich acht Millionen Menschen die gleiche Unterrichtsstunde verschlafen haben. Nicht vorstellbar, dass jeder Besucher und jede Besucherin der Stadt Basel die Auto- oder Zugfahrt nach dem Eintreffen sofort wieder komplett vergisst. Oder?

Zumindest scheint die Angelegenheit viel zu kompliziert für unsere Mitschweizerinnen und Mitschweizer zu sein. Basler, Baselbieter, Basel-Stadt, Basel-Landschaft. Klingt ähnlich, muss ja das Gleiche sein.

Wenn auch Sie zur erdrückenden Mehrheit gehören, die die beiden Basel nicht unterscheiden kann – sorgen Sie sich nicht! Einen guten Job finden Sie trotzdem. Beim Bund zählen Geografiekenntnisse offenbar nicht zu den Grundkompetenzen.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.