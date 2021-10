Erbitterter Mieterstreit in Basel – Globus-Provisorium könnte sich verzögern Das Basler Warenhaus wird für einen dreistelligen Millionenbetrag umgebaut. Der Umzug in die Eisengasse hat aber einen Mieterstreit zur Folge. Kurt Tschan

Die historische Hülle bleibt, das Innere wird ausgehöhlt. In Basel entsteht mit dem neuen Globus ein Warenhaus der Zukunft. Foto: Globus

An Warenhäusern nagt der Zeitgeist. Ein verändertes Kundenverhalten, das zu einem Boom bei Onlineshops geführt hat, erschüttert die Fundamente der alten Einkaufstempel. EPA ist schon lange Geschichte in Basel. Neben Manor restrukturiert jetzt auch Globus. Nach Weihnachtsgeschäft und Januarschlussverkauf will Globus am aktuellen Standort des Modehauses Grieder an der Eisengasse 14 / Fischmarkt 4 von Mitte März an in ein Provisorium ziehen, wie die bz Basel als erstes berichtete. Gleichzeitig soll mit dem gross angelegten Umbau am Marktplatz begonnen werden.