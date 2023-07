Unternehmer René Benko – Globus-Besitzer kämpft um sein Reich 400 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, Milliarden aus Immobilienverkäufen und Ratingagenturen, die mit der Herabstufung auf «Junk» drohen. Der Immobilien-Tycoon Benko kämpft mit hohen Zinsen und der Flaute in den Warenhäusern. Arthur Rutishauser

Der österreichische Unternehmer René Benko besuchte am 2. Juli das Formel-1-Rennen um den Grossen Preis von Österreich in Spielberg. Foto: Georg Hochmuth (Keystone)

Das soll erst einmal Erleichterung bringen: 400 Millionen Euro an frischem Kapital haben die Investoren der Signa-Holding eingeschossen, um das prestigeträchtige Reich des österreichischen Immobilien-Tycoons René Benko zu stabilisieren. Dazu gehören Objekte an allererster Lage: das Chrysler Building in New York, das Goldene Quartier in Wien, das Upper West in Berlin, der Globus an der Bahnhofstrasse und spektakuläre Projekte wie der Hamburger Elbtower. Total hält die Immobiliengruppe Häuser im Wert von schätzungsweise 28 Milliarden Euro. Genaue Zahlen gibt es nicht.