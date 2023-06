Mega-Installation – Gletscherschmelze mitten in der Stadt Während der Art Basel wird das digitale Kunstwerk von Refik Anadol, das auf die Zerbrechlichkeit der Gletscherwelt aufmerksam macht, auf die Fassade des Theaters projiziert. Julia Konstantinidis

Von künstlicher Intelligenz erschaffen: Ein Ausschnitt aus dem Kunstwerk «Glacier Dreams» von Refik Anadol. Bild: Refik Anadol, Glacier Dreams, 2023, © Refik Anadol Studio

Wie lange wird es noch Gletscher geben? Nicht nur Wissenschaftler beschäftigen sich intensiv mit der Frage. Auch in der Kunstwelt ist die bedrohte Existenz des ewigen Eises Grundlage für kreatives Schaffen. Der türkisch-amerikanische Künstler Refik Anadol hat im Auftrag der Bank Julius Bär «Glacier Dreams» erschaffen, ein multisensorisches Kunstwerk, das von der Schönheit und der Zerbrechlichkeit der Gletscherwelt inspiriert ist.

Anadol verarbeitete mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen einen immensen Datensatz von visuellem Material aus Online- und institutionellen Archiven sowie Bildern, die er persönlich in Island gemacht hat: Organische Formen, mal in eisigem Blau, mal in warmen Rottönen fliessen ineinander über, dann wieder flackern Tausende kleiner Bilder von Gletschern auf.

Die audiovisuelle Installation wird während der Art vom 12. bis zum 18. Juni jeden Abend (ausser am 14.) von 20.30 bis 23.59 Uhr auf die Fassade des Theaters Basel projiziert. Der Künstler gilt als Pionier auf dem Gebiet der Ästhetik von Daten und maschineller Intelligenz. Mit einem neuartigen Modell künstlicher Intelligenz erzeugte Anadol gar eine Geruchskomponente für die Arbeit. Wie diese in Basel auf dem Theaterplatz zu riechen sein wird – man darf gespannt sein.

Das Publikum der diesjährigen Art Dubai und des Lichterfestivals «i light Singapore» konnten die Arbeit, die mehrere Sinne aufs Mal anspricht, bereits erleben. Die Installation in Basel wird den örtlichen Begebenheiten angepasst.

Die interdisziplinäre Erforschung von Megatrends in Kunst, Wissenschaft und Technologie liegt der Initiative «Next» zugrunde, welche die Bank Julius Bär im Winter 2022 lanciert hat. Sie soll zeigen, wie die drei Disziplinen zusammenwirken und so neue Perspektiven erschaffen werden können. Refik Anadol ist der erste Künstler, den das Finanzinstitut mit einem Projekt im Rahmen dieser Initiative beauftragt hat. Anadol, der in Kalifornien an der UCLA-Universität Medienkünste unterrichtet, ist von den Möglichkeiten neuer Technologien in der Kunst überzeugt: «Ich betrachte Maschinen als Kooperationspartner und gehe an die Grenzen des Möglichen, indem ich Daten auf poetische Weise nutze.»

