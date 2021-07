Schuldendeal mit Rohstoffriesen – Glencore hilft der Credit Suisse aus der Patsche

Der Schweizer Rohstoffkonzern will sich an einem Aluminiumwerk des britischen Unternehmers Sanjeev Gupta beteiligen – das hilft der Grossbank. Denn diese kann so den Schaden aus der Greensill-Pleite verkleinern.