Unfall in Andermatt – Gleitschirmflieger stürzt auf Urner Piste und stirbt Der 36-Jährige wurde nach dem Unfall in das Luzerner Kantonsspital geflogen. Dort starb der Bulgare am späten Samstagabend.

Blick vom Bergrestaurant Gütsch in die Alpen. Foto: Screenshot https://guetsch.com

Ein 36-jähriger Gleitschirmflieger stürzte bei Andermatt im Kanton Uri nach dem Start aus rund zwei Dutzend Metern Höhe auf eine Skipiste ab. Dabei erlitt der Mann aus Bulgarien tödliche Verletzungen.

Der Mann war am Samstag kurz nach 14.45 Uhr in der Nähe der Gondel-Bergstation auf dem Gütsch mit Skis zum Gleitschirmflug gestartet, wie die Urner Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Kurz nach dem Abflug geriet er in Schwierigkeiten. Dabei faltete sich der Schirm zusammen. Der Mann stürzte aus einer Höhe von rund 20 bis 30 Metern auf die Skipiste.

Der Schwerverletzte wurde mit einem Helikopter ins Kantonsspital nach Luzern geflogen. Dort starb der Mann am späten Abend, wie die Polizei mitteilte.

Zum Unfallzeitpunkt herrschten laut Polizei auf dem Berg gute Sicht aber auch Windböen. Der genaue Unfallhergang wird untersucht.

SDA/fal