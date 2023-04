Umleitungen in der Innenstadt – Gleisschaden beim Bankverein – Trambetrieb gestört Eine defekte Weichenzunge führt beim Bankverein zu Unterbrüchen auf unbestimmte Zeit. Sechs Tramverbindungen sind betroffen. Sebastian Schanzer UPDATE FOLGT

Die ungeplanten Bauarbeiten am Gleis dürften Stunden dauern. Foto: Isabelle Thommen

Wegen eines Gleisschadens – einer defekten Weichenzunge – im Bereich Bankverein kommt es bei sechs Tramlinien zu Unterbrüchen. Wie die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) auf Twitter mitteilen, ist die Dauer für die Störung noch unbestimmt. Betroffen sind die Linien 3, 8, 10, 11, 14 und 15.

Es kommt zu folgenden Änderungen im Betrieb:

Die Linie 3 fährt von Burgfelderhof kommend ab Burgfelderplatz via Schützenhaus nach Bahnhof SBB und weiter nach Aeschenplatz und Birsfelden Hard. In der Gegenrichtung fährt die Linie 3 normal.

Die Linie 8 fährt von Kleinhüningen kommend ab Barfüsserplatz via Innere Margarethen und Markthalle weiter nach Zoo Bachletten und Neuweilerstrasse. In der Gegenrichtung fährt die Linie 8 normal.

Die Linie 10 fährt von Dornach Bahnhof kommend ab Bahnhof SBB via Aeschenplatz und Denkmal wieder zurück nach Dornach Bahnhof, sowie von Rodersdorf kommend nur bis Heuwaage und auf dem gleichen Weg wieder zurück.

Die Linie 11 fährt von St. Louis Grenze kommend ab Barfüsserplatz via Heuwaage und Tellplatz nach Münchensteinerbrücke und weiter Richtung Aesch Dorf. In der Gegenrichtung fährt die Linie 11 normal.

Die Linie 14 fährt von Dreirosenbrücke kommend ab Messeplatz via Wettsteinplatz und Bankverein nach Bahnhof SBB Gleis 1 und weiter nach MParc. In der Gegenrichtung fährt die Linie 14 normal.



Die Linie 15 fährt von Schifflände kommend ab Barfüsserplatz via Theater und Heuwaage nach Tellplatz und weiter nach Bruderholz. In der Gegenrichtung fährt die Linie 15 normal.

