Feministischer Streik in Basel – ohne Adela Smajic. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Ich habe kürzlich mit einer Freundin, die nicht in der Schweiz lebt, über den Frauenstreik gesprochen. Sie hat mich gefragt, was ich davon halte und ob ich dorthin gehe. Ich habe gesagt, dass ich nicht teilnehmen werde. Ich werde nicht auf die Barrikaden gehen, meine Unterwäsche anzünden und Gleichberechtigung einfordern in einem Land, in dem ich mich nie diskriminiert gefühlt habe – weder aufgrund meiner Herkunft noch aufgrund meines Geschlechts. Deshalb finde ich persönlich den Streik deplatziert.