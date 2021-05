Bildungsgerechtigkeit im Baselbiet – Gleiche Chancen für alle Kinder – egal, wo sie wohnen Die Primarschulen im Kanton Baselland sind je nach finanzieller Situation der Gemeinden unterschiedlich gut ausgerüstet. Darunter leiden vor allem die Schülerinnen und Schüler. Das soll sich nun ändern. Alessandra Paone

Der Unterricht am Computer gehört schon ab der Primarschule zum Schulalltag. Foto: Reto Oeschger

In einem Bericht an den Einwohnerrat hielt der Gemeinderat 2013 fest: «Die ICT-Ausrüstung im Kindergarten und an der Primarschule Allschwil ist marginal. Die Kindergärten sind aktuell nicht mit Computern ausgestattet. In den Lehrerzimmern stehen pro Schulhaus ein bis zwei Desktops mit Internetanschluss zur Verfügung. Diese sind nicht miteinander vernetzt, weshalb nicht auf gemeinsame Daten zugegriffen werden kann.» Die Situation scheint sich in Allschwil inzwischen verbessert zu haben. Es wurden mehrere hundert Laptops gemietet, sodass ein Gerät pro zwei bis drei Schüler zur Verfügung steht.