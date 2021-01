Inhuman und unangemessen – Gleich zwei «Unwörter des Jahres» gekürt Bei den Vorschlägen zum «Unwort des Jahres» dominierte das Thema Covid-Pandemie. Deshalb hat die Jury ein Paar auserwählt: «Corona-Diktatur» und «Rückführungspatenschaften».

Trägt eines der «Unwörter» auf dem Rücken: Ein Teilnehmer trägt auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart bei einer Kundgebung der Initiative «Querdenken 711» eine Warnweste mit der Aufschrift «Corona Diktatur stoppen». Foto: Christoph Schmidt (DPA)

In Deutschland sind für das Jahr 2020 gleich zwei «Unwörter des Jahres» gekürt worden. Es handelt sich um «Corona-Diktatur» und «Rückführungspatenschaften», wie die Jury der sprachkritischen Aktion am Dienstag in Darmstadt mitteilte.

Das vergangene Jahr sei in bisher kaum gekannter Weise von einem einzigen Thema geprägt worden, sagte die Jury zur Begründung. Mit der Wahl eines Unwort-Paares nehme man Rücksicht darauf, dass die Pandemie in der Öffentlichkeit, wie auch in den Vorschlägen dominiert habe. Sie mache aber zugleich darauf aufmerksam, dass auch in anderen Themenbereichen inhumane und unangemessene Wörter geprägt und verwendet wurden.

«Rückführungspatenschaften» sei ein Begriff der EU-Kommission, mit dem neue Mechanismen der Migrationspolitik bezeichnet wurden. Das Wort sei zynisch und beschönigend. Mit Rückführung sei nichts anderes gemeint als Abschiebung, und die Patenschaft sei ein eigentlich positiv besetzter Begriff. Der Begriff der «Corona-Diktatur» sei seit Beginn des öffentlichen Diskurses in Pandemie von selbst ernannten «Querdenkern» und rechten Propagandisten gebraucht worden, um regierungspolitische Massnahmen zur Eindämmung zu diskreditieren.

Gegen unangemessenen Sprachgebrauch

Das Unwort wird in Deutschland seit 1991 gekürt. 2019 war es «Klimahysterie». Die Entscheidung trifft eine unabhängige und ehrenamtlich arbeitende Jury auf Grundlage von aus der Bevölkerung eingesandten Vorschlägen. Die Menge der Vorschläge für ein einzelnes Wort spielt dabei aber keine Rolle.

«Unwörter» der letzten 10 Jahre Infos einblenden 2020 – «Corona-Diktatur» und «Rückführungspatentschaften».

2019 – «Klimahysterie». Mit dem Wort werden nach Auffassung der Jury Klimaschutzbemühungen und die Klimaschutzbewegung diffamiert und wichtige Debatten zum Klimaschutz diskreditiert.

2018 – «Anti-Abschiebe-Industrie": Der Begriff verhöhnt aus Sicht der Jury geltendes Recht. Er zeige auch, wie sich der politische Diskurs sprachlich und in der Sache nach rechts verschoben habe.

2017 – «Alternative Fakten": Mit dem Begriff sollen aus Sicht der Jury Falschbehauptungen politisch salonfähig gemacht werden.

2016 – «Volksverräter»: Das Wort sei ein «Erbe von Diktaturen" unter anderem der Nationalsozialisten.

2015 – «Gutmensch»: Der Vorwurf diffamiere Hilfsbereitschaft und Toleranz pauschal als naiv und dumm, begründet die «Unwort"-Jury.

2014 – «Lügenpresse»: Diese pauschale Verurteilung «verhindert fundierte Medienkritik und leistet somit einen Beitrag zur Gefährdung der für die Demokratie so wichtigen Pressefreiheit", so die Jury.

2013 – «Sozialtourismus»: Der Ausdruck diskriminiert laut Jury Menschen, «die aus purer Not in Deutschland eine bessere Zukunft suchen, und verschleiert ihr prinzipielles Recht hierzu".

2012 – «Opfer-Abo»: Die «Unwort»-Jury kritisiert, der Begriff stelle Frauen pauschal unter den Verdacht, sexuelle Gewalt zu erfinden und damit selbst Täterinnen zu sein. Wetter-Unternehmer Jörg Kachelmann hatte die Wortschöpfung, die seine Frau Miriam erfunden habe, unter anderem in einem «Spiegel"-Interview verwendet. Darin ergänzte er: «Frauen sind immer Opfer, selbst wenn sie Täterinnen wurden.»

2011 – «Döner-Morde»: Dieser Begriff ist für die Mordserie der rechtsextremistischen NSU-Terroristen verwendet worden. Mit der «sachlich unangemessenen, folkloristisch-stereotypen Etikettierung" würden ganze Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt, erklärt die Jury.

Die sprachkritische Aktion möchte mit ihrer alljährlichen Aktion nach eigenen Angaben auf unangemessenen Sprachgebrauch aufmerksam machen und so sensibilisieren. Dabei würden Wörter gerügt, die gegen die Prinzipien der Menschenwürde oder Demokratie verstiessen, die gesellschaftliche Gruppen diskriminierten oder die euphemistische, verschleiernde oder irreführende Formulierungen sind.

Kritiker haben der Aktion vorgeworfen, als eine Art «Sprachpolizei» zu agieren oder politische Positionen in der öffentlichen Debatte moralisch zu diskreditieren. Auch der Vorwurf politischer Einseitigkeit wurde in Medienkommentaren der vergangenen Jahre laut.

SDA