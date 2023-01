Liestaler Fasnacht – Gleich zwei Überraschungen Das Fasnachtskomitee präsentiert die neue Plakette und gleichzeitig ein Bier zur Fasnacht 2023. Damit lässt sich bestens feiern und auf das Sujet anstossen: breitspurig. Wie die Bahn eben. Daniel Aenishänslin

Breitspurig von Kupfer bis Gold. Entworfen von Simon Wiesner. Foto: PD

Die Präsentation der Liestaler Fasnachtsplakette zeigte es einmal mehr: In Liestal wird gebaut. An allen Ecken und Enden. Doch keine Baustelle ist so markant wie jene, die im Bahnhof mündet und sich bis Dezember noch das ganze Waldenburgertal hinaufgezogen hat: In Liestal entsteht ein neuer Bahnhof; der Vierspurausbau der SBB wird Tatsache, und die Waldenbugerbahn ist eine neue, deren Spurbreite von 750 Millimeter auf Meterspur verbreitert wurde. So viel Verbreiterung verlangt nach einem träfen Fasnachtssujet. «Breitspurig» meint Simon Wiesner und gewinnt damit den mit 500 Franken dotierten Plakettenwettbewerb. Und er reimt: