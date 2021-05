Kantonsspital Baselland gibt Gas – Gleich zwei neue Spitalbauten auf dem Bruderholz Im Herbst will das öffentlich-rechtliche Spital das Baugesuch für eine neue ambulatorische Klinik auf dem Bruderholz eingeben – 2027 kommt ein neues Bettenhaus hinzu. Joël Hoffmann

Auf die grüne Wiese vor dem Spital kommt bald ein neues Bettenhaus zu stehen. Und zwischen der Villa (rechts) und dem heutigen Eingang beim Brunnen kommt die neue Klinik hin. Foto: Dominik Plüss

Die Verantwortlichen des Kantonsspitals Baselland (KSBL) lassen sich von Corona nicht beeindrucken. Zwar schlug die Pandemie ein Loch in die Kasse, doch dieser Verlust ist letztlich «nur» 4,4 Millionen Franken höher als budgetiert. Das KSBL will ab 2022 wieder in der Gewinnzone landen und treibt seine Neuausrichtung unbeirrt voran. Dazu gehören zwei Neubauten auf dem Bruderholz.

Nachdem 2019 die Fusion mit dem Unispital Basel gescheitert war, legte das KSBL bereits ein paar Monate später seine neue Geschäftsstrategie vor, die unterdessen von Regierung und Landrat abgesegnet wurde. Und während das Basler Unispital noch an seiner neuen Ausrichtung feilt, aber bereits für 1,4 Milliarden Franken Neubauten erstellen will, setzt die KSBL-Leitung ihre Pläne um.