Ersatzwahl in Stein – Gleich zwei Gemeinderäte treten mitten in der Amtszeit zurück Grund der Rücktritte ist die hohe berufliche Beanspruchung der Milizpolitiker. Jetzt werden neue Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Simon Erlanger

Stein liegt etwa einen Kilometer neben der historischen Holzbrücke über den Rhein nach Säckingen. Das Dorf muss nun neue Gemeinderäte suchen, da das Milizsystem wie anderswo auch an seine Grenzen stösst. Foto: zVg

Das Milizsystem kommt mal wieder an seine Grenzen. Einmal mehr treten in einer Gemeinde unserer Region Gemeindepolitiker aus beruflichen Gründen zurück. Diesmal trifft es das Fricktaler Dorf Stein im Bezirk Rheinfelden mit rund 3400 Einwohnern.

Die Gemeinde kündigt eine Ersatzwahl von zwei Mitgliedern des Gemeinderates für den Rest der noch bis 2025 dauernden aktuellen Amtsperiode an. Anfang des Monats hätten Gemeinderätin Andrea Porriciello und Gemeinderat Hansruedi Schlatter ihre Demission per 31. Dezember 2023 angekündigt, so die Gemeindekanzlei Stein in einer Mitteilung.

Rücktritt wegen Druck im Beruf

Die Rücktritte erfolgten in beiden Fällen aufgrund von beruflichen Veränderungen, welche zu einer erheblichen zeitlichen Mehrbelastung führen. «Beide Ratsmitglieder bedauern die Zwänge, welche zu diesem Schritt führen, zumal in unserem Dorf viele spannende, aussergewöhnliche und zukunftsweisende Projekte in Bearbeitung sind», so Sascha Roth von der Gemeindekanzlei. Die beiden ausscheidenden Gemeinderäte hätten zum Beispiel die mögliche Fusion der Gemeinden Sisseln und Stein mit voller Überzeugung mitgetragen.

Der erste Wahlgang für die Ersatzwahl findet am Sonntag, den 18. Juni, statt. Ein allfällig nötiger zweiter Wahlgang wird am 22. Oktober durchgeführt. Noch werden Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Wahlvorschläge sind laut Gesetz bis spätestens 44 Tage vor dem Wahltag einzureichen, das wäre im aktuellen Fall der 5. Mai.



