Basel im Demo-Fieber – Gleich drei Demonstrationen legen Verkehr lahm Im Kleinbasel demonstrierten am Samstag die Kurden, auf dem Barfi gab es eine Kundgebung gegen Rassismus und bei der Heuwaage sorgte die Antifa für Lärm. Alexander Müller

Im Gedenken an George Floyd legten sich die Teilnehmer an einer Platzkundgebung gegen Rassismus auf dem Barfüsserplatz in Basel auf den Boden. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Drei Demonstrationen gibt es selbst in der Demo-Hochburg Basel nicht alle Tage. Während die Innenstadt bei schönstem Sommerwetter am Samstagnachmittag proppenvoll war, nutzten verschiedene Gruppierungen die Gelegenheit, um für ihre Anliegen auf die Strasse zu gehen. Die Kurden protestierten im Kleinbasel gegen die türkische Regierung. Und der Barfüsserplatz wurde ab 14 Uhr von rund 250 schwarz gekleideten Demonstranten in Beschlag genommen. Sie waren fast ausnahmslos maskiert, so wie es die Corona-Verordnung des Bundes vorsieht. Die Aktivisten legten sich während 8 Minuten und 46 Sekunden auf den Rücken. Damit wollten sie an den Tod des Afroamerikaners George Floyd im vergangenen Mai erinnern. Beide Demos verliefen friedlich und waren bewilligt. Der Tramverkehr der BVB wurde dennoch ziemlich beeinträchtigt.

Unbewilligt war hingegen eine Demonstration von rund 100 Linksextremen bei der Heuwaage. Die Gruppe protestierte ab 15.30 Uhr gegen die Anklagen der Basler Staatsanwaltschaft gegen rund 60 ihrer Kampfgenossen. Das Grüppchen blockierte lautstark die Binningerstrasse und provozierte die Polizei. Die Polizisten machten dem Spuk schnell ein Ende und drängten die wütenden Demonstranten ins Nachtigallenwäldeli, wo die Hundertschaft eingekesselt wurde. Dann liess sich die Polizei von den Linksextremen während rund einer Dreiviertelstunde beleidigen, bevor sämtliche Teilnehmer der Kundgebung einer Personenkontrolle unterzogen wurden.

Linksextreme blockieren die Binningerstrasse in Basel um gegen die Basler Staatsanwaltschaft zu protestieren. Foto: Alexander Müller Aufmarsch der Polizei: Die Beamten trieben die Demonstranten ins Nachtigallenwäldeli. Foto: Alexander Müller Bei unbewilligten Demos meistens vor Ort: Basta-Grossrätin Tonja Zürcher. Foto: Alexander Müller 1 / 5

Der Auslöser dieser Demonstration geht auf eine Kundgebung im November 2018 zurück. Damals kam es rund um den Messeplatz zu Scharmützeln der linken Szene mit der Staatsgewalt. Rund 2000 Demonstranten gingen auf die Strasse, um gegen eine bewilligte Kundgebung von rund 30 Anhängern der rechtsextremen Partei National Orientierter Schweizer (Pnos) zu protestieren. Ein Grossaufgebot der Basler Polizei war nötig, um die 30 rechten Demonstranten vor den wütenden Linken zu beschützen. Trotzdem kam es zu Ausschreitungen. Der linke Mob griff die Polizei an.

Im Nachgang der Ereignisse hagelte es 60 Strafverfahren, die meisten von ihnen gegen Teilnehmer der Gegendemonstration. Den Beschuldigten werden Landfriedensbruch, Körperverletzung, Gewalt und Drohung gegen Beamte oder Störung des öffentlichen Verkehrs vorgeworfen.

Erster Prozess gegen Linksextreme

Im Zuge der Ermittlungen kam es auch zu Razzien bei einigen der Demonstranten. Die Betroffenen kritisierten später gegenüber Medien das Ausmass der Aktion «als klares politisches Zeichen seitens der Staatsanwaltschaft und als Versuch der Einschüchterung». Ein 18-Jähriger aus dem Baselbiet sei beispielsweise von Beamten um 5.30 Uhr am Morgen zu Hause bei seinen Eltern verhaftet worden. Das harte Vorgehen des Staates könne «traumatisieren», liessen Aktivisten nach der Aktion anonym verlauten. Zumal dem 18-Jährigen neben der Teilnahme an einer illegalen Demonstration nur vorgeworfen werde, dass er den Verkehr behindert und eine halb volle Bierdose in Richtung eines Polizisten geworfen habe.

Um gegen das Vorgehen der Behörden zu demonstrieren, kam es im Juni 2019 zu einer weiteren Demonstration in Basel. Dabei wurde unter anderem das Waisenhaus in Basel versprayt. Am kommenden Dienstag wird vor dem Basler Strafgericht dem ersten der angeklagten Demonstranten der Prozess gemacht. Die BaZ wird darüber berichten.