Die UBS und die CS sind die einzigen Schweizer Geldinstitute, die noch beträchtliche Finanzdienstleistungen für das Kernwaffenwettrüsten liefern. Foto: Urs Jaudas

Credit Suisse und UBS sind gemäss dem neusten Bericht von PAX und der Friedensnobelpreisträgerin International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (Ican) «Risky Returns: Nuclear Weapon Producer and Their Financiers» die einzigen Schweizer Geldinstitute, die noch beträchtliche Finanzdienstleistungen für das Kernwaffenwettrüsten liefern. Diese NGOs schätzen die Investitionen beider Banken in Unternehmen, die nukleare Massenvernichtungsbomben produzieren, auf über 5 Milliarden Dollar.

Die Schweiz hat den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (Non-Proliferation Treaty, NPT) ratifiziert. Die kürzlich fusionierten Banken UBS und CS tragen massiv zur Verletzung dieses internationalen Abkommens bei, wobei nun die Eidgenossenschaft direkt völkerrechtlich haftet, indem sie die Fusion befohlen hat und potenziell subventioniert. Weil immense Summen an staatlicher Beihilfe die Bankenschmelze beflügelt haben, ist die Regierung jetzt gut beraten, die Übernahme der CS durch die UBS mit der Auflage zu verbinden, sofort jegliche finanzielle Dienstleistungen an Unternehmen zu unterlassen, die nukleare Massenvernichtungsmittel produzieren. Es geht um Schweizer Glaubwürdigkeit – Credit Suisse wortwörtlich.

Die Ukraine ist unmittelbar betroffen: Nach Erlangen seiner Unabhängigkeit hat dieses Land freiwillig sein Kernwaffenarsenal vollständig aufgelöst. Heute befindet sich die Ukraine in einer Falle, wo es um das Überleben dieser Nation geht: Als Opfer eines Aggressionskriegs durch die Nuklearmacht Russland muss die Ukraine eine Apokalypse durch Putins Kernwaffen befürchten.

Es geht um das Überleben der Nation

Der Scherbenhaufen CS kostet die Schweizer Öffentlichkeit voraussichtlich den Betrag von 109 Milliarden Franken, was ein Viertel der Kosten eines Wiederaufbaus der Ukraine ausmacht, welche die Weltbank zurzeit auf 411 Milliarden Dollar schätzt. Dieses Geld wird voraussichtlich verpulvert, nachdem die Nationalbank im letzten Jahr einen Verlust von 134 Milliarden Franken hat verbuchen müssen. Eine volkswirtschaftliche Apokalypse ist zu befürchten: Beim nächsten Börsen-Windstoss wird das Kartenhaus zusammenfallen. Allzu grosse Bank, um unterzugehen, allzu kleiner Staat, um zu überleben.

Im Vergleich zu diesem relativ harmlosen Szenario riskiert die Ukraine hingegen einen Weltuntergang im leibhaftigen Sinne, der heute nicht bloss volkswirtschaftlich durch selbst verursachte Misswirtschaft jederzeit erfolgen kann. Es geht ums schiere Überleben dieser Nation. Die Schweizer Neutralität ist im Lichte dieser Realität neu zu definieren – wer Zeuge wird von Vergewaltigung und Meuchelmord am helllichten Tag und auf offener Strasse, kann nicht einfach gegenüber Opfer und Täter «neutral» wegschauen. Dasselbe gilt für schlimmste Verletzungen des Völkerstrafrechts: Unser Land muss sich krasse Doppelmoral vorwerfen lassen, wenn es die Lieferung von konventionellen Waffen zur Verteidigung der Ukraine gegen das kriminelle Putin-Regime verweigert und gleichzeitig amoralischen Ultralaxismus bei der Finanzierung von nuklearen Massenvernichtungsmitteln betreibt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.