Jubiläum in Birsfelden – Glanz und Niedergang des ersten Flughafens Vor bald 100 Jahren wurde auf dem Sternenfeld Basels erster internationaler Flughafen gegründet. Simon Erlanger

Bescheidene Anfänge: Der erste Basler Flughafen auf dem Sternenfeld bei Birsfelden in den Zwanzigerjahren. Foto: Wiki Commons

Es war eine schlimme Zeit. Zum menschlichen Leid des Ersten Weltkrieg kam 1918 noch die Spanische Grippe hinzu mit weltweit mindestens 50 Millionen Toten. Auch in den beiden Basel waren Tausende erkrankt. In Basel-Stadt starben 674 Menschen, in Baselland waren es 478. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Schulen wurden geschlossen, Konzerte und Veranstaltungen abgesagt, die Basler Verkehrsbetriebe BVB stellten ihren Betrieb ein. Die Basler Kaserne wurde zum Krankenlager umfunktioniert. Die Baselbieter Regierung ordnete wegen der Ansteckungsgefahr kurze Gottesdienste an und verbot öffentliche Versammlungen.