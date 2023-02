Neuhängung im Kunstmuseum – Glanz und Gloria für die Basler Kunst Ein Gang durch die neuere Abteilung im zweiten Obergeschoss des Altbaus zeigt, wie die Basler Künstlerinnen und Künstler im internationalen Vergleich abschneiden. Simon Baur

«Heuel» und «Balg» von Lenz Klotz (an der Wand links), zusammen mit einem Bild von Maria Helena Vieira da Silva und einer Metallplastik von Eduardo Chillida. Foto: Martin P. Bühler

Bekannt ist, dass das Kunstmuseum Basel eine exzellente Sammlung aufweist, die in Teilen permanent gezeigt wird. Weniger bekannt ist hingegen, dass auch in ihr immer wieder neue Hängungen vorgenommen werden. Direktor Josef Helfenstein und Eva Reifert, Kuratorin für klassische Moderne, leisten in dieser Hinsicht Pionierarbeit.