29. Spieltag – Gladbach siegt souverän, Thuram geht auf die Knie Die Fohlen schlagen Union Berlin gleich mit 4:1 und stehen somit wieder auf Platz 3 der Bundesliga. Gladbach-Stürmer Marcus Thuram setzt nach seinem ersten Treffer ein Zeichen.

Marcus Thuram von Borussia Mönchengladbach setzt gegen Union Berlin ein Zeichen und kniet sich nieder, in Gedenken an den verstorbenen US-Amerikaner George Floyd. GETTY Zuvor hatte Thuram das 2:0 für Gladbach erzielt. REUTERS Mainz-Goalie Florian Müller hat gegen die Hoffenheimer alle Hände voll zu tun. KEYSTONE 1 / 9

Borussia Mönchengladbach ist die erneute Qualifikation für die Europa League kaum noch zu nehmen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann das Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin mit 4:1 (2:0) und rückt zunächst auf Rang drei hinter Rekordmeister FC Bayern und Borussia Dortmund. Florian Neuhaus gelang in der 17. Minute der 3000. Bundesligatreffer der Borussia. Marcus Thuram (41./59.) mit einem Doppelpack und Alassane Plea (81.) schossen die weiteren Treffer gegen die Köpenicker. Für Berlin traf Sebastian Andersson (50.) zum zwischenzeitlichen 1:2. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer rutschte durch die Niederlage auf Rang 14 ab und hat nur noch vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Neben dem Sportlichen gab auch Politisches zu reden. Doppeltorschütze Thuram bejubelte seinen ersten Treffer mit einem Kniefall . Der 22 Jahre alte Franzose kniete nach seinem Tor zum 2:0 im Strafraum nieder und senkte den Kopf. «Besonderer Moment im Borussia-Park», schrieb der Bundesligist zu einem Foto Thurams auf Twitter. Der englischsprachige Account der Gladbacher twitterte: «Keine Erklärung erforderlich».

Im American Football hatte Quarterback Colin Kaepernick 2016 eine Protestwelle gegen Unterdrückung von Schwarzen und gegen Polizeigewalt in den USA gestartet. Der heute 32-Jährige war während der Nationalhymne auf ein Knie gegangen. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz in der US-Stadt Minneapolis gibt es in den USA derzeit landesweit Proteste und Gewalt. Der Schalker Profi Weston McKennie hatte am Samstag in der Partie gegen Werder Bremen (0:1) mit einer Armbinde seine Unterstützung für Floyd gezeigt.

Mönchengladbach – Union Berlin 4:1 (2:0)

Tore: 17. Neuhaus 1:0. 41. Thuram 2:0. 50. Andersson 2:1. 59. Thuram 3:1. 81. Pléa 4:1. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer und Elvedi, ohne Zakaria und Embolo (beide verletzt).

Hertha Berlin – Augsburg 2:0 (1:0)

Tore: 24. Dilrosun 1:0. 93. Piatek 2:0. – Bemerkungen: Augsburg mit Lichtsteiner (bis 74.) und Vargas.

Mainz – Hoffenheim 0:1 (0:1)

Tor: 44. Bebou 0:1. – Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes, Hoffenheim mit Zuber (bis 46.). 27. Zuber scheitert mit Foulpenalty an Mainz-Keeper Müller.

Schalke – Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 32. Bittencourt 0:1. – Bemerkungen: Bremen ohne Lang (Ersatz).

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

Tore: 27. Silva (Foulpenalty) 0:1. 58. Mbabu 1:1. 85. Kamada 1:2. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen (verwarnt) und Mehmedi (ab 61.). Frankfurt mit Gelson Fernandes (ab 77.) und Sow (ab 84.). 95. Gelb-Rote Karte gegen Torro (Frankfurt).

Bayern München – Fortuna Düsseldorf 5:0 (3:0)

Tore: 15. Jörgensen (Eigentor) 1:0. 29. Pavard 2:0. 43. Lewandowski 3:0. 50. Lewandowski 4:0. 53. Davies 5:0.

Rangliste: 1. Bayern München 29/67. 2. Borussia Dortmund 28/57. 3. Borussia Mönchengladbach 29/56. 4. Bayer Leverkusen 29/56. 5. RB Leipzig 28/55. 6. Wolfsburg 29/42. 7. Hoffenheim 29/42. 8. SC Freiburg 29/38. 9. Hertha Berlin 29/38. 10. Schalke 04 29/37. 11. 1. FC Köln 28/34. 12. Eintracht Frankfurt 28/32. 13. Augsburg 29/31. 14. Union Berlin 29/31. 15. Mainz 05 29/28. 16. Fortuna Düsseldorf 29/27. 17. Werder Bremen 28/25. 18. Paderborn 28/19.

( DPA )