25 Fragen an Sophie Hunger – «Gitarrensolos sind Ausdruck des Patriarchats» Sie ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Schweiz. Als Künstlerin wie als Person ist Sophie Hunger vielschichtig – und nicht einfach zu fassen. Eine Annäherung. Martin Fischer

Sophie Hunger veröffentlicht kommende Woche das Album «Halluzinationen» – mit Corona-Verzögerung. Foto: Nadia Tarra

Sophie Hunger kann ihrer Situation in der Corona-Krise durchaus Gutes abgewinnen: «Seit ich Musik mache, habe ich immer in denselben Abläufen Musik veröffentlicht: Schreiben, Aufnehmen, Release, Touren. Jetzt sehe ich: Man kann das auch anders machen. Das tut gut, es rüttelt mich auf, es bringt neuen Schwung in die Bude.» Das Album «Halluzinationen» – ihr mittlerweile siebtes Studiowerk – wäre eigentlich für April geplant gewesen. Jetzt will Hunger nicht länger warten, auch wenn sie improvisieren muss. Die Songs müssen raus, sie arbeitet längst an neuen.