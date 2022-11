Ballettpremiere am Theater Basel – Giselles Erwartungen erfüllen sich nicht Pontus Lidberg rückt den Klassiker in die heutige Zeit und konfrontiert das Basler Publikum mit Themen wie Einwanderung, Klassen- und Kulturdifferenzen. Simon Baur

Giselle hat mehrere Verehrer. Das geht nicht gut aus für die Protagonistin (links, getanzt von Serena Landriel). Foto: Lucia Hunziker

Die originale Handlung des zweiaktigen Balletts, das im Juni 1841 in Paris uraufgeführt wurde, spielt in einem Dorf, in dem Giselle mit ihrer Mutter lebt. Nicht nur der Förster Hilarion, dessen Gefühle Giselle nicht erwidert, auch Prinz Albrecht, der bereits mit Bathilde verlobt ist, liebt sie. Um unerkannt zu bleiben, verkleidet er sich als Bauer und versteckt sein Schwert, das ihn als Adligen verraten würde, in einem Schuppen. Hilarion erkennt den Betrug und löst ihn auf, worauf sich Giselle, verletzt und enttäuscht, in Albrechts Schwert stürzt.