Helikoptereinsatz in Allschwil – Gipfeltriebe werden geerntet Der Helikoptereinsatz leistet einen wesentlichen Beitrag an die Beurteilung der Waldgesundheit und deren Entwicklung. Daniel Aenishänslin

Viel Fingerspitzengefühl des Piloten ist Voraussetzung dafür, dass die Ernte der Triebe erfolgreich verläuft. Foto: PD

Es ist spektakulär. Im Rhythmus von vier Jahre findet im Rahmen der Interkantonalen Walddauerbeobachtung eine Gipfeltriebernte aus der Luft mit dem Helikopter statt. In der Region Basel ist die Ernte der Äste aus dem obersten Kronenbereich für die Zeit zwischen dem 26. und 28. Juli geplant. Angeflogen werden über 30 Beobachtungsflächen. In Allschwil soll der Einsatz am 26. Juli stattfinden.



Die Interkantonale Walddauerbeobachtung ist ein Programm, das von insgesamt elf Kantonen gemeinsam mit dem Bund seit mehr als 40 Jahren läuft. Die beiden Basel sind mit über 30 Flächen beteiligt. Die gesammelten Äste werden vermessen und untersucht. Die Resultate geben Auskunft über Wachstum, Grad und Zustand der Belaubung, was einen Beitrag an die Beurteilung der Waldgesundheit und deren Entwicklung leistet.

Die Ernte dauert pro Fläche rund 20 Minuten. Inklusive An- und Abflug sowie der Zwischenlandung für das Umladen der geernteten Äste dauert der Helikoptereinsatz eine halbe Stunde. Während der Erntezeit ist in der Umgebung der Flächen mit Fluglärm zu rechnen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.